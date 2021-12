Veículos utilizados em explosões às agências de Salvador são localizados

Dois veículos roubados e utilizados nos ataques às agências da Caixa Econômica Federal (CEF), em Salvador, foram localizados pela Operação Apolo, no bairro de Pirajá, na manhã desta quarta-feira, 6. O flagrante aconteceu durante a operação integrada da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a Polícia Federal (PF).

Os militares faziam diligências à procura de um suspeito, que acabou encontrado no bairro de São Gonçalo do Retiro, quando desconfiaram de dois carros, modelos HB20 e Sandero, estacionados na localidade do Osório.

Após checagem, os militares constataram que os veículos possuíam restrições de roubo e que os modelos e cores coincidiam com os relatos de algumas testemunhas que presenciaram os roubos.

Os carros foram guinchados, encaminhados para o Draco e, em seguida, passarão por perícia.

