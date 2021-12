Veículos são leiloados por preços abaixo do mercado

Desta quarta-feira, 29, até quinta, 30, os interessados em arrematar veículos por valores abaixo do mercado terão uma boa oportunidade de fazê-lo no terceiro leilão realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) este ano.

Nesta quarta, o pregão acontece no auditório localizado na sede do órgão, em Salvador, a partir das 9h até o encerramento dos 415 lotes [leia-se veículos] disponibilizados para a capital baiana, segundo informou o presidente da comissão de leilões do Detran, major PM Márcio Albuquerque.

Na quinta, o leilão ocorrerá no mesmo local, a partir das 12h, mas para os 189 lotes destinados ao município de Feira de Santana (a 108 km da capital). Os lances, além de presenciais, também poderão ser feitos pela internet, por meio do site www.brbid.com.

Qualquer pessoa pode ofertar lances pelos veículos, exceto servidores do Detran e funcionários da empresa que administra os pátios do órgão, informa Albuquerque. A relação de preços, modelos, ano e estado de conservação dos veículos pode ser acessada no site www.detran.ba.gov.br.

O major explica que, conforme a lei, os veículos disponibilizados no leilão, tanto carros quanto motos, são aqueles cujos proprietários não os resgataram no prazo de 90 dias. "Geralmente, são veículos com pendências na documentação e dívidas de impostos", explica.

No último leilão realizado pelo Detran, em sete cidades baianas, no mês passado, o órgão conseguiu vender 1.973 dos 1.980 lotes e faturou cerca de R$ 1,6 milhão. "Esse dinheiro é usado na quitação das dívidas e o restante vai para o estado. O comprador paga a transferência", detalha o major.

Avaliação

Nesta terça, 28, foi o último dia para conferir o estado de conservação dos veículos no pátio do órgão, em Mussurunga. A procura gerou pequenas filas na área externa, já que o acesso dos interessados era liberado por quantidade limitada de pessoas por vez.

A permissão é para fazer apenas uma observação visual dos veículos, não se pode funcionar os motores, tampouco olhar o interior, no caso dos carros. "Não temos condições para permitir que todos façam uma avaliação minuciosa, pois leva tempo", diz o major.

Habituado a frequentar leilões por todo o estado, o empresário Juraci Sousa, 48 anos, conta que já arrematou cerca de 300 veículos nesse tipo de negociação. É preciso ter experiência e olho clínico na escolha do lote desejado, orienta o empresário.

"Tem que saber comprar, pois a gente não tem garantia nenhuma quando compra um veículo desses", explica ele, que compra os veículos, faz os ajustes necessários e revende. "Já comprei carro no qual foi preciso apenas trocar a bateria e abastecer", contou.

O também empresário Alan Ferreira, 35 anos, revende veículos há 15 anos, período no qual frequenta leilões. Ele alerta os "marinheiros de primeira viagem" a olhar chaparia, estofado e, quando possível, motor. "Depois que dá o lance, se desistir da compra, paga multa", ressalta.

