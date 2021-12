Veículos são atingidos por explosão em Nova Brasília

Um incêndio atingiu dois veículos na madrugada desta terça-feira, 24, em um centro automotivo na Estrada Velha do Aeroporto sentido Nova Brasília. Informações iniciais são de que o acidente ocorreu após uma explosão no local, por volta das 5h.

Os veículos estariam na oficina para ser consertados. Um dos carros ficou totalmente destruído. Estima-se que o prejuízo é de R$ 200 mil.

Apesar de os próprios moradores terem apagado as chamas, agentes do Corpo de Bombeiros estão no local para os procedimentos cabíveis.

adblock ativo