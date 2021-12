Veículos que fazem transporte turístico são vistoriados

Motoristas que prestam serviços de transporte turístico em Salvador deverão realizar, até o próximo dia 27, a vistoria dos veículos para poder realizar serviços de transfer e circular legalmente pela capital baiana.

A inspeção, que teve início na manhã desta segunda-feira, 12, está sendo realizada na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. O serviço custa R$ 119,99 e será realizado de acordo com o número de alvará do automóvel.

No ato da avaliação, os permissionários deverão apresentar à fiscalização o certificado da última aferição do tacógrafo, carteira de identidade, carteira de habilitação, selo gás natural veicular (GNV), licença de veiculação de publicidade em turismo, licenciamento atualizado e a taxa de pagamento (documento de arrecadação municipal).

Também serão analisados itens do equipamento de segurança - que consiste no extintor 4 kg, triângulo, chave de roda e estepe -, além da conservação do veículo, higiene e condições de tráfego e tacógrafo.

De acordo com o chefe da vistoria, Cledson Nogueira, o objetivo é avaliar se os veículos oferecem segurança não só aos passageiros, mas também aos condutores.

"Do mesmo modo que estamos atentos às condições dos táxis e vans de transporte escolar, precisamos observar se os veículos que transportam os turistas estão de acordo com as exigências para oferecer um serviço de qualidade".

Valores

No primeiro dia de vistoria, nesta segunda, poucos motoristas que atuam no transporte turístico se dirigiram até a sede do Cotae para executar a inspeção veicular. A previsão do órgão é que a procura pelo serviço aumente ao longo desta semana.

O condutor autônomo Ronaldo Oliveira, que há cerca de três anos trabalha com transfer de um hotel de grande porte na Barra para o aeroporto, preferiu realizar a vistoria logo no primeiro dia. No entanto, mostrou-se insatisfeito com o valor cobrado para a execução do inspeção.

"A vistoria é importante, pois obriga os motoristas a oferecerem um serviço de qualidade. Mas acredito que esse valor poderia ser menor, sobretudo para quem não está vinculado a uma empresa", afirmou.

Segurança

De acordo com dados do Cotae, a capital baiana conta, atualmente, com 176 veículos credenciados pela Superintendência de Trânsito de Salvador para executar este tipo de serviço.

Para entidades ligadas ao turismo receptivo, a avaliação dos carros que transportam visitantes é fundamental não só para garantir o conforto ao passageiro, mas para evitar possíveis assaltos ou a cobrança de preços abusivos.

"O ideal é que o turista sempre consulte seu agente de viagem para pedir referências sobre as formas de se locomover dentro da cidade. O agente de viagem é o profissional melhor qualificado para indicar empresas comprometidas com esse tipo de serviço", alertou o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-Bahia), Jorge Pinto.

Além da referência do motorista, o presidente da associação indica que o visitante observe as condições do automóvel, sobretudo ao solicitar passeios em locais mais distantes, como no litoral norte.

"Os carros precisam ser novos e equipados, não só pela comodidade, mas para que imprevistos e acidentes durante os passeios sejam evitados", completou.

