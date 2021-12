Veículos executivos começam a circular

Os 16 ônibus executivos que fazem parte do projeto Connect Bus começaram a circular na manhã desta sexta-feira, 15, em Salvador. Com a tarifa no valor de R$ 5, os veículos oferecem poltronas declináveis, ar condicionado, bagageiros e sinal de wi-fi.

A professora Sandra Maria, de 37 anos, que utiliza o transporte público três vezes na semana, estava animada com as vantagens da nova frota. "É mais limpo que os outros, além de ser mais confortável", disse.

A equipe de A TARDE fez uma viagem experimental - da praça da Sé até o aeroporto - e encontrou pessoas surpresas com o fato de o serviço não disponibilizar meia-passagem estudantil e gratuidade para idosos. Veículos também contêm só um assento preferencial.

"Só descobri que era R$ 5 quando passei o bilhete avulso. Apesar da comodidade, a tarifa deveria ser a mesma dos outros coletivos", reclamou o estudante Luca Pandini, 19 anos.

Mesmo com as melhorias do transporte, o historiador Eduardo Alves, 27, vai optar por utilizar o ônibus tradicional. "Não há linha para o bairro que vou, mas se tivesse escolheria o mais barato" frisou.

Acessibilidade

O presidente da Associação Municipal e Metropolitana de pessoas com deficiência (Ampdef), Clebson Cruz, reclamou da ausência de acessibilidade nos veículos. "A Lei 10.098 determina que todos os transportes de serviço público devem ser acessíveis a todas as pessoas" ressaltou ele.

A equipe de reportagem ainda constatou que não há elevadores para embarque de cadeirantes. "É um descaso com o deficiente, não é justo fabricar um ônibus com tantas vantagens e não termos acesso", disse a professora Ione Paixão, 60.

Para o estudante Daniel Lício, 31 anos, os constrangimentos são diários. "Em alguns coletivos comuns, os elevadores não funcionam, o que é um embaraço para mim. Colocar uma frota sem acessibilidade para cadeirantes só piora tudo", contou o jovem.

Em nota divulgada pela assessoria de comunicação, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que, nestes veículos, em especial, a acessibilidade é por meio da cadeira de transbordo.

Entretanto, nesta sexta, rodoviários ouvidos pelo A TARDE não souberam informar como seria feito o transporte dos deficientes.

