Veículos esperam 3h em fila no Ferry e pedestres, 2h30

Os veículos que irão embarcar no ferryboat a partir do Terminal de São Joaquim, em Salvador, esperam uma média de 3h na fila e os pedestres, até 2h30, nesta quinta-feira, 31. SEgundo a Internacional Marítimo, a previsão é que haja uma redução ao longo da tarde.

A fila de carros atingiu o Largo de Roma, na Cidade Baixa, no fim da manhã, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Porém, não há impacto no trânsito, visto o baixo fluxo de carros na cidade. Já no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o embarque é moderado e não há filas para veículos nem pedestres.

Todas as sete embarcações realizam as travessias, em sistema de bate e volta, a cada 30 minutos. O sistema vai operar sem interrupção do dia 2 ao dia 4 de janeiro, para acompanhar a demanda de volta para Salvador.

Estradas

As rodovias estaduais e federais que passam pela Bahia estão tranquilas. Segundo a Concessionária Litoral Norte, que gerencia a BA-099, só há congestionamento de 300 metros na área do pedágio.

