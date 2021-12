Veículos esperam 1h30 na fila do ferry-boat neste sábado

O movimento é intenso no terminal marítimo São Joaquim, no Comércio, na manhã deste sábado, 17. Segundo a Internacional Travessias Salvador, a espera para veículos chega a 1h30, enquanto pedestres esperam cerca de 40 minutos. Já no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, o movimento é tranquilo.

Sete embarcações estão em operação com sistema bate-volta, com saída a cada 30 minutos. São elas: Agenor Gordilho, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Jr, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Anna Nery , além da embarcação Zumbi dos Palmares em operação assistida.

A compra de passagem pode ser feita com dinheiro ou por meio dos cartões de crédito e débito.

