Veículos e sucatas serão leiloados em Salvador

Cento e vinte e cinco veículos e sucatas serão leiloados no dia 30 deste mês, a partir das 10h, pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Os automóveis foram apreendidos pelo órgão de trânsito. O lance mínimo, que pode ser feito pela internet e presencialmente, é de R$ 50 e corresponde a uma moto Shineray Phoenix XY50Q branca. Além deste, será leiloado um micro-ônibus Renaut Master, cor verde, ano de 2004/2005, com lance de R$ 7.350.

Para participar do leilão online, o indivíduo deverá se cadastrar no portal do Hasta Leilões e aceitar as condições de venda. De acordo com a Transalvador, podem participar pessoas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas. A documentação exigida é carteira de identidade original e CPF, para pessoa física, e, para pessoas jurídicas, registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos conforme enquadramento jurídico e tributário da empresa participante.

Não podem participar do leilão colaboradores do órgão de trânsito e seus parentes, levando em consideração a restrição até o segundo grau de parentesco, além do leiloeiro ou pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração pública.

O cadastro deve ser feito com pelo menos 48h de antecedência para análise de dados e liberação de participação.

Presencial

O participante deverá comparecer no auditório do Edifício Salvador Prime – Itercity Premium, na avenida Tancredo Neves, n°. 2.227, no bairro do Caminho das Árvores – e sinalizar a oferta ao leiloeiro. As pessoas que quiserem avaliar os veículos antes de ofertar o lance poderão comparecer à visitação pública para análise, que estará disponível entre os dias 26 e 29 deste mês, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Será considerada vencedora a maior oferta de valor para o lote. O pagamento do bem deverá ser realizado integralmente por transferência ou depósito bancário para os lotes arrematados de forma online. Já para o bem adquirido de forma presencial, o arrematante deverá pagar pelo boleto bancário de forma integral e a nota fiscal de aquisição do bem só será emitida após compensação bancária do mesmo.

O arrematador do veículo terá como obrigação efetuar a retirada da peça do pátio em que está alocado em um prazo máximo de até 30 dias, podendo, caso não retire o veículo, ter a situação caracterizada como abandono e perder o bem e valor ofertado.

