Veículos dos Correios ocupam área pública na orla

Quem pratica esportes na orla da Boca do Rio ou passa de carro pelo local estranha o fato de algumas carretas com a logomarca dos Correios/Sedex ficarem estacionadas na área do Parque Atlântico, após o antigo Aeroclube.

Antes mesmo do Carnaval, alguns caminhões passaram a estacionar, também, próximo às quadras de esportes, logo após a antiga sede do Esporte Clube Bahia, devido à instalação da feira para venda de abadás no Parque Atlântico.

Na tarde desta quinta-feira, 11, a equipe de A TARDE flagrou quatro carretas da empresa ocupando o estacionamento de veículos próximo às quadras. Outras quatro foram vistas na região do parque.

Moradores e frequentadores do local, que não quiseram se identificar, alegam que as carretas tapam a visão da orla e ocupam as vagas de quem quer parar o carro e praticar atividades físicas ou ir à praia.

O presidente da associação de moradores do bairro, Adriano dos Santos, informa que, desde 2013, os caminhões usam o local como estacionamento. "Já conversamos com alguns representantes de vereadores da região, inclusive, para ver o que podem fazer. Mas até agora não tivemos resposta, só nos procuram em época de eleição", contou.

Sem irregularidade

Segundo a assessoria da Transalvador, não há qualquer liberação do órgão para o estacionamento das carretas dos Correios no local. No entanto, esclarece que não há irregularidade na situação, já que não há proibição descrita em lei para veículo deste porte.

Ainda conforme a Transalvador, o poder municipal é impedido de notificar, e a ação seria uma arbitrariedade, pois se trata de estacionamento público e livre. Não há, portanto, infração de regra/norma/lei de trânsito. As carretas não estão sobre calçadas ou causam retenção de trânsito.

Apesar da logomarca dos Correios/Sedex, a empresa esclarece que veículos são terceirizados e não podem estacionar nas suas unidades. Além disso, não há proibição contratual para estacionar em local público.

