Veículos de transporte escolar são vistoriados em Salvador

Um veículo foi reprovado na manhã desta segunda-feira, 13, primeiro dia de vistoria dos transportes escolares. Os principais problemas encontrados durante a fiscalização é referente a falta de padronização, problema na chaparia e pintura que precisavam de retoques.

A meta da Secretaria de Mobilidade (Semob) é vistoriar cerca de 100 veículos por dia por meio da ordem do número do alvará, conforme cronograma. O procedimento continua até 24 de março, inspecionando mais de mil automóveis na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. O valor a ser pago pela taxa de vistoria é de R$ 79,64. Aquele que não apresentar o veículo na data marcada pagará multa de R$ 87.

“Quem não comparecer na sede até o dia 24, tem até o dia 15 de abril, mediante justificativa. Após esse prazo, o veículo poderá ser multado e será apreendido se estiver com objetos de segurança fora das normas de inspeção”, disse Cledson Nogueira, chefe do setor de inspeção

Principais erros

Cledson Nogueira explica que alguns motoristas esquecem de atualizar o gás, estão com extintores vazios ou não atualizam o licenciamento.

Há 30 anos trabalhando com transporte escolar, Alvina Souza de 69 anos, diz estar acostumada com a rotina semestral para realizar as inspeções. “ Estamos lidando com vidas, o mínimo que podemos fazer é manter tudo regular para prestar um serviço de segurança. Eu sigo corretamente as norma e nunca tive uma reprovação", destaca.

Novas Exigências

Com o novo regulamento do transporte escolar, uma nova padronização será exigida no primeiro semestre de 2018. O nome "Escolar" que fica na faixa amarela do veículo, deverá aparecer em caixa alta e a numeração do alvará será acrescentada no teto do veículo.

Segundo o chefe de inspeção, a alteração é uma forma de segurança que facilitará a operação do Grupamento Aeropolicial- Resgate Aéreo (Graer), em casos de alguma ocorrência como roubo ou acidente.

“É uma nova exigencia que, só será exigida no primeiro semestre de 2018, sendo assim o motorista terá um tempo para atualizar a faixa. É uma alterãção que visa a segurança do motorista e passageiro, será mais fácil identificar e monitorar o veículo em caso de assalto, acidente, sequestro”, explica.

Na inspeção são exigidos os seguintes itens:

Padronização obrigatória: Conforme decreto 27.862 (11.1.2016) anexo 1

Condições de trafego

Segurança

Higiene

Conservação do veículo

Controlador de velocidade (Tacógrafo)

Equipamento de segurança: Extintor de 4kg, triângulo, chave de roda, macaco.

Documentação exigida:

Contribuição sindical

Cartão de identificação

Comprovante de residência

Licenciamento atualizado

Carteira de identidade

Carteira de Habilitação/ Classe D

Pagamento da taxa

Selo GNV (inspeção do gás).

