Veículos de transporte escolar são vistoriados

A inspeção do transporte escolar para o segundo semestre começou nesta terça-feira, 1º, na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

Mais de mil veículos devem passar pela análise, feita de segunda a sexta-feira, até o próximo dia 14. O valor do procedimento é de R$ 79,80 e a perda do prazo rende multa de R$ 32,95.

Conforme o chefe de inspeção, Cledson Nogueira, quem precisar atualizar a faixa amarela do veículo pode modificar para a nova padronização. A mudança só será exigida a partir do primeiro semestre de 2018.

“A palavra Escolar, que fica na faixa amarela, deverá aparecer em letras maiúsculas e a numeração do alvará será acrescentada no teto do veículo”, explicou Nogueira.

O Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos (Sintest) cobra a fiscalização de clandestinos e reclama da dificuldade dos condutores para embarque e desembarque dos alunos.

Orlando Fernandes Neto, 44, trabalha há 20 anos na área e conta que enfrenta dificuldade em manter contrato com os pais dos alunos. “O clandestino não paga taxas, cobra mais barato, mas muitos pais ignoram riscos que os filhos correm trafegando em veículo que não é inspecionado”, adverte.

O agente de trânsito Marcos Nascimento informou que só na manhã desta terça seis veículos clandestinos foram apreendidos, mas este tipo de transporte aumenta de forma “exorbitante”.

O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, disse que em 2016 foram mais de 500 autuações, mas reclama que a fiscalização está “prejudicada” após limitação judicial da fiscalização após decisão a favor do aplicativo Uber.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

