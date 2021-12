Veículos de campanha de Aécio travam trânsito no CAB

Motoristas que passam pela Av. Ulisses Guimarães, nas imediações da saída do CAB, sentido Sussuarana, enfrentam longo engarrafamento de veículos na tarde desta sexta-feira, 24. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a situação se deve ao fato de veículos estarem estacionados nos dois lados da via, que é estreita.

Segundo motoristas que passam pelo local, os cerca de dez carros estacionados fazem parte da campanha do candidato à Presidência Aécio Neves. Ainda segundo a Transalvador, viaturas já foram enviadas até o local para autuar os veículos estacionados e ajudar o trânsito a fluir.

A partir das 16h desta sexta-feira, 24, haverá uma carreata da campanha de Aécio promovida pelas juventudes do Democratas, PMDB e PSDB, em frente ao shopping Iguatemi. O presidente estadual do Democratas, o deputado federal eleito José Carlos Aleluia, deverá estar presente.

Neste sábado, 25, a partir das 8h, no Farol da Barra, haverá a Pedalada Muda Brasil - Agora é Aécio, com a participação do prefeito ACM Neto. O evento ciclístico será aberto a todos que queiram participar. A sugestão da organização do ato sobre duas rodas é para os participantes irem, preferencialmente, trajados de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil.

