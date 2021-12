Veículo roubado em fuga e outros três acidentes deixam pessoas feridas

Um veículo roubado em fuga colidiu com uma moto e deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo, 24. A colisão ocorreu por volta das 06:30, na rua Dr. Eduardo Dotto, no bairro de Paripe. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), aconteceram mais três acidentes nesta manhã, que deixou mais três pessoas feridas.

O primeiro acidente ocorreu por volta de 1h, um atropelamento no Engenho Velho de Brotas que deixou uma vítima ferida. Também durante a madrugada, um acidente foi causado por óleo na pista, deixando mais uma pessoa ferida, na avenida Luís Viana, em São Cristovão. Já às 08:28 foi registrado um acidente envolvendo moto e carro na rua dos Bandeirantes, no Matatu de Brotas, que deixou uma vítima ferida.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

adblock ativo