Veículo fica destruído após derrubar poste na Pituba

Um veículo bateu em um poste na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, na madrugada desta segunda-feira, 16. Com o choque, o equipamento caiu e o automóvel ficou completamente destruído. De acordo com testemunhas, o motorista ficou ferido na ocorrência. O carro e o poste foram retirados da via no início da manhã.

