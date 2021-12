Veículo em lagoa na avenida Paralela; ninguém ficou ferido

Um carro caiu em uma lagoa na avenida Paralela, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 26. O acidente aconteceu na altura da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) , sentido Centro.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ninguém ficou ferido. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O veículo continua no local, segundo o órgão municipal.

