Veículo é roubado e colide com ônibus em Lauro de Freitas

“Estou desempregado e usava o carro para rodar pelo Uber. Mas estou conformado. Agora, é batalhar para conseguir outro carro. O importante, para mim, é que eu estou bem e meu filho também está bem”, afirmou o eletricista Antônio Humberto Lima Santos, de 61 anos, diante do veículo completamente destruído.

O carro dele, um Renault Clio preto de placa NZN-9956, foi roubado na sexta-feira, 2, em Itapuã, e ficou destruído após o condutor colidir de frente com um ônibus da empresa Cacique, durante uma perseguição policial, na noite de terça, 6, na Travessa Teóclito Batista, em Itinga (Lauro de Freitas).

Um dos ocupantes do veículo, Gledson Santana Santos, morreu logo após dar entrada no Hospital Menandro de Farias, para onde foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais da 81ª CIPM (Itinga) foram informados por populares que homens em um carro praticavam roubo no bairro. Os PMs fizeram rondas em toda a região e localizaram o veículo com os suspeitos.

Ao perceberem que os policiais se aproximavam, os suspeitos atiraram contra eles e tentaram fugir. Durante a tentativa de fuga, o condutor do carro do tipo Clio acabou batendo de frente com o coletivo.

Resgate

A colisão foi tão violenta que foi preciso acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para resgatar Gledson e o comparsa, Edvaldo Esteves de Conceição Júnior, que ficaram presos às ferragens.

Não há informações sobre o estado de saúde de Edvaldo. Segundo a polícia, ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, não há registro de entrada dele na unidade no posto da Polícia Civil. A Polícia informou, ainda, que um revólver foi encontrado com os suspeitos do roubo.

