Veículo é arrombado dentro de estacionamento no aeroporto

Um carro foi arrombado dentro do estacionamento privado do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães neste final de semana.



O veículo, Mitsubishi L200, ficou parado por sete dias no estacionamento EWS Park, enquanto o proprietário - o administrador de empresas Leonardo Amoedo, 38 - viajava a trabalho para Recife (PE).

Ele conta que tomou um susto ao encontrar o carro com uma das janelas arrancada e coberta com plástico: "Pedi satisfação ao supervisor e ele informou que o arrombamento pode ter ocorrido por causa de uma obra realizada no local".

Leonardo também foi informado de que a empresa entraria em contato, mas que, até ontem, além de não ter recebido contato, tentou falar com um responsável e não conseguiu.

Segundo ele, além do prejuízo de R$ 1.730 pelos pertences furtados e o conserto da janela, ainda teve de pagar R$ 241 pelos dias de estacionamento. Leonardo também teve documentos levados. "Foi uma decepção. Pagamos caro por uma segurança que não existe", lamentou.

Ressarcimento

Por meio de assessoria, a empresa informou que já está em contato com o proprietário do veículo e irá ressarci-lo pelos danos ocasionados. "O caso já foi reportado à polícia e estamos colaborando com as investigações", complementou a operadora do estacionamento.

Advogado de defesa do administrador, Ricardo Maurício Soares - também professor da Universidade Federal da Bahia - explica que, neste caso, Leonardo pode pedir ressarcimento tanto por danos materiais como por danos morais no juizado especial do consumidor.

