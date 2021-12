Veículo do cantor Saulo Fernandes é recuperado após ser roubado em Jaguaribe

O carro do cantor Saulo Fernandes foi recuperado pela polícia após ter sido roubado no domingo,1, no bairro de Jaguaribe, orla de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o veículo foi encontrado por policiais militares após ser abandonado no bairro de Cajazeiras X. O artista não estava no veículo no momento do crime.

Os autores do roubo ainda não foram identificados e presos. Ainda segundo o órgão, o caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

