Veículo cai em vala na avenida Jorge Amado

Um carro caiu em uma vala na manhã desta quarta-feira, 27, por volta das 7h, na avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, sentido orla de Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente não interfere no tráfego para quem passa pela localidade. De acordo com o órgão, há um reboque no local para fazer a remoção do veículo.

O motorista, ainda não identificado, não ficou ferido.

