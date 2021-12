Veículo cai em canal da Avenida Lucaia

Um motorista perdeu a direção e caiu no canal da Avenida Juracy Magalhães, na região do Lucaia, no bairro do Rio Vermelho, na manhã deste domingo, 1º. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 8h30, próximo à sede da Embasa.

um ocupante do carro, segundo a Transalvador, teve ferimentos e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo, modelo Corsa, placa JRS 8247 (Salvador), já foi retirado do local.

