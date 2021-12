Veículo cai em barranco e deixa 2 pessoas feridas em Sussuarana

Uma Saveiro branca capotou e caiu em um barranco na manhã deste sábado, 12, na Avenida Gal Costa, no bairro de Sussuarana, na ladeira que dá acesso ao presídio de Mata Escura, e deixou duas pessoas feridas. Luís Fernando Azevedo, de 23 anos, e Joseane Rocha, 24, foram socorridos por agentes do Salvar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Aparentemente, as vítimas tiveram ferimentos leves. Joseane Rocha se queixou de dores em algumas partes do corpo e foi levada para o hospital do Subúrbio. O condutor do veículo, que estava a serviço de uma empresa, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Carga - O veículo conduzido por Fernando Azevedo transportava bebida à base de guaraná. Com o acidente, a carga caiu sobre a pista e, segundo informações de algumas pessoas que estavam no local, parte dela foi saqueada. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

