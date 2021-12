Vazamento no Dique deixa sete localidades do centro sem água

Um vazamento de água na região do Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 12, afetou o trânsito na região e o fornecimento de água em sete localidades do centro da cidade: Campo Grande, Canela, Barris, Dois de Julho, Centro Histórico, parte do Santo Antônio e parte da Barra Avenida.

O vazamento, que foi contido, atingiu um trecho da rede distribuidora de água na avenida Vasco da Gama. A circulação de água nesta rede foi interrompida por técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que realizam uma obra de manutenção emergencial no local.

A previsão é que a obra seja finalizada até a noite desta quinta, sendo que o fornecimento será regularizado de forma gradativa até a madrugada desta sexta.

Trânsito

O vazamento começou no início da manhã desta quinta, formando uma extensa poça que ocupou parte da avenida Vasco da Gama, sentido centro. Por conta do problema, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) bloqueou o acesso de veículos de quem saía da avenida em direção à Rótula dos Barris, sob o viaduto Rômulo Almeida.

Fornecimento de água foi suspenso por conta de obra (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Serviço chamou a atenção de quem passava pelo Dique (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

adblock ativo