Vazamento em adutora deixa 41 bairros sem água

Um vazamento na adutora principal do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador, foi detectado na tarde desta terça-feira, 2, e o fornecimento de 41 bairros foi interrompido. De acordo com a Embasa serviço deverá ser concluído nesta quarta-feira, 3, e o abastecimento será retomado gradativamente, com regularização em até 36 horas após o término da manutenção.

A empresa recomenda a utilização racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares. Casos de emergência podem ser informados pelo telefone 0800 0555 195, com prioridade de abastecimento alternativo para hospitais, postos de saúde e demais entidades dessa natureza.

