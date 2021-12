Vazamento em adutora alaga pista e invade casas na BR-324

Uma adutora de água rompeu nesta quarta-feira, 1º, na BR-324, próximo à Jaqueira do Carneiro, interditando a rodovia na altura do km 621. O vazamento foi controlado no início da tarde, mas parte da água na pista só foi escoada por volta das 14h. A força da água danificou o asfalto em alguns trechos da rodovia.

O vazamento aconteceu nas imediações das obras do metrô e causou congestionamento por cerca de um hora na rodovia, sentido Feira de Santana, e nas vias das imediações da BR-324. A concessionária Via Bahia, que administra a rodovia, não soube informar a dimensão do congestionamento.

Durante o vazamento, alguns motoristas e pedestres se arriscaram e tentaram enfrentar o alagamento, mas a força da água dificultou a travessia.

Moradores da região também foram surpreendidos com o grande volume de água que chegou à altura do joelho e invadiu algumas residências. Além da rodovia, ruas adjacentes também ficaram alagadas.



A assessoria da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) informou que o rompimento foi provocado durante a obra do metrô. Funcionários da órgão e da CCR Metrô, que administra o modal de transporte, foram ao locala avaliar a situação.

Ainda não há informações, de acordo com a assessoria da Embasa, se o rompimento afetou uma rede secundária ou principal da adutora. Segundo a empresa, somente com essa informação será possível avaliar as consequências do vazamento no abastecimento de Salvador.

Alguns internautas, no entanto, relataram a falta de água em alguns bairros, como Calabetão, São Caetano e a região da Cidade Baixa.

Trânsito

Em nota, a Superitendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que "agentes foram aos locais afetados pelo rompimento da adutora da Embasa, na altura da Jaqueira do Carneiro, para melhorar o tráfego. O incidente comprometeu o fluxo de veículos, refletindo na Av. Barros Reis, Av. San Martin, Largo do Retiro e Rótula do Abacaxi.

Carro ficou preso após vazamento (Foto: Reprodução | TV Record)

