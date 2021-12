Vazamento deixa parte do Rio Vermelho e de Amaralina sem água

Parte dos bairros Rio Vermelho e Amaralina estão temporariamente sem o fornecimento de água por conta de uma tubulação que se rompeu na manhã desta quarta-feira, 21, na rua Oswaldo Cruz. A previsão é que o abastecimento destas localidades seja retomado no período da tarde.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o vazamento já foi contido e equipes técnicas estão no local realizando a obra de reparo emergencial no equipamento, nas imediações do Bompreço, que deve ser finalizado nesta tarde, quando o fornecimento acontecerá de forma gradativa.

