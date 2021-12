Vazamento de gás causa pânico em shopping

O estouro provocado pelo vazamento de gás em uma máquina de refrigerante causou pânico e correria, na tarde de domingo, 7, na praça de alimentação do Salvador Norte Shopping. O incidente aconteceu por volta das 17h, na lanchonete Giraffas. De acordo com o gerente de operações da rede, Marcos Galvão, durante a troca do cilindro de gás carbônico (CO2) da máquina de refrigerantes, uma peça se soltou provocando barulho. Após o tumulto, o funcionamento do shopping e da praça de alimentação foi retomado. Ninguém ficou ferido.

