Vazamento de água na Paralela provoca congestionamento na via

Motoristas que trafegam na avenida Paralela em direção ao Centro devem ter cuidado ao passar nas proximidades do Condomínio Amazonas devido a um duto que se rompeu e jorra água na via na manhã desta segunda-feira, 26. A informação é da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador/Setin). Por conta do vazamento, o trânsito no local está congestionado nos dois sentidos.

Segundo a assessoria de comunicação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), uma equipe de funcionários da empresa está no local para corrigir o problema.

Condutores precisam ter atenção ao trafegar pelo trecho onde o duto está rompido

Outras vias - Já na avenida Contorno, sentido Comércio, o trânsito de veículos está lento devido a um acidente com um motociclista que caiu da moto, segundo informou a Transalvador. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhado ao local para socorrer a vítima.

Nas demais ruas e avenidas da capital baiana o tráfego flui nesta manhã.

De acordo com o órgão, no final de semana foram registrados 23 acidentes com 20 feridos e um morto. Uma colisão entre um Gol e um Palio, por volta das 22h deste domingo, 25, deixou quatro pessoas feridas em Cajazeiras V. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar três pessoas que estavam presas nas ferragens.



adblock ativo