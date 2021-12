Vazamento de água atinge bairro da Boca do Rio

Moradores da rua Professor Pinto de Aguiar, no bairro da Boca do Rio, denunciaram o vazamento de água potável, na manhã desta terça-feira, 3. Ainda não se sabe o que causou o vazamento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver que a situação aconteceu em um terreno de vegetação.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), informou que enviou uma equipe para o local com o objetivo de fazer a manutenção no trecho da rede distribuidora de água, que foi danificado. A empresa não informou o prazo para conclusão do serviço.

Ainda segundo a Embasa, apesar do vazamento, o abastecimento de água não foi afetado.

adblock ativo