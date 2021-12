Vazamento de água alaga pista no Itaigara

Um vazamento de água na avenida ACM, na região do Itaigara, deixou a pista molhada no início da manhã desta quarta-feira, 18. Por conta disso, os veículos precisaram reduzir a velocidade para evitar acidentes. O fato aconteceu em um passeio próximo ao Parque da Cidade, sentido Hospital Teresa de Lisieux.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que, apesar do incidente, o trânsito flui normalmente no local. O órgão informou ainda que entraria em contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que informou, por sua vez, que enviaria uma equipe para o local para verificação e contenção do vazamento.

Vazamento aconteceu próxima ao Parque da Cidade (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Apesar do vazamento, trânsito flui normalmente (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

