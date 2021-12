Vasco da Gama:Transalvador adia proibição de estacionamento

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) resolveu adia a proibição do estacionamento nos dois sentidos da Avenida Vasco da Gama. A medida entraria em vigor nesta segunda-feira, 11.

Segundo nota da Transalvador, o adiamento foi decidido pelo prefeito ACM Neto e o secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia. A proposta é que seja aberto o diálogo com a população, além de manter ações educativas de ordenamento do trânstio no local.

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, terá encontros durante a semana com uma comissão de comerciantes e moradores da região para esclarecer as medidas e discutir alternativas para melhor o fluxo de veículos no local.

Outros locais de Salvador já passaram por medidas para melhor o trânsito da cidade. Em janeiro, a orla da Barra foi a primeira região a ter o estacionamento proibido. Em seguida, o lado direito da avenida Estados Unidos e a avenida Miguel Calmon também passaram pelo reordenamento.

