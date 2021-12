Varanda Elétrica e Cortejo Afro marcam 22 anos do Expresso 2222

O camarote Expresso 2222, que este ano comemora 22 anos com o retorno da Varanda Elétrica, vai homenagear o Cortejo Afro, que também celebra o 22º aniversário em 2020. Na tarde de ontem, Flora Gil, anfitriã da estrutura exclusiva para convidados, apresentou as novidades para a imprensa.

Após dez anos, a volta da Varanda Elétrica, onde artistas se apresentam e interagem com o folião pipoca, empolga a empresária. Durante os dias da folia pelo menos cinco mil pessoas devem passar por lá.

Na tarde de ontem, enquanto os últimos ajustes aconteciam, os sombreiros com bordados faziam referência ao bloco afro. "Uma das grandes novidades é, sem dúvida, o retorno da Varanda Elétrica. Foi uma ideia que eu tive, de fazer um show para o lado de fora do camarote, daí falei com o Brown, ele adorou e colocou o nome", revelou.

Sobre a escolha do Cortejo Afro como tema, Flora pontuou a importância dos blocos afros. "Eles representam essa raiz africana, a negritude, o candomblé, essa mistura da Bahia. Em 1999, elegemos o Gandhy. Como não temos como homenagear todos e já temos parceria com o Cortejo, tive a ideia de unir os 22 anos do Pitta e 22 do Expresso, achei muito cabalístico".

O artista plástico e designer Alberto Pitta, inspiração para a identidade visual, se diz contente com a parceria. "Para nós, é muito importante porque o Cortejo não é só Carnaval. Tem um trabalho forte junto à comunidade, e Flora e Gil percebem. É um bloco que prima sobretudo pelas instalações artísticas e estéticas, e este espaço é uma intervenção estética com a marca, cara e as cores do Cortejo Afro".

O bloco irá levar para a avenida o tema "Oxumarê – Amor e Diversidade". A divindade representa os ciclos da terra, o arco-íris e é representado pela cobra na terra (Dan). "Em tempos difíceis e sombrios, o cortejo vai dizer muito do que a gente pensa dessas coisas que estão acontecendo no Brasil de hoje", contou.

"Não é fácil fazer o que a gente faz. Blocos como o Cortejo, o Ilê e o Gandhy envolvem uma série de itens e profissionais como sapateiros, carpinteiros, entre outros, do bairro. O recurso através do poder público e parcerias fica na comunidade. É geração, mesmo que temporária, de emprego e renda".

