'Vaquinha' virtual visa custear tratamento de menina de 10 anos

Com o objetivo de unir esforços para ajudar a filha que sofre de uma doença inflamatória grave, a dona de casa Janete do Vale, 33 anos, criou uma vaquinha na internet para ajudar nas despesas do tratamento da pequena Letícia.

Com apenas 10 anos, a garota sofre de dermatite atópica crônica, doença diagnosticada quando ela tinha 3 anos. Depois de algumas internações, o quadro de saúde da menina se agravou, causando febre e crescimento de feridas em todo o corpo.

De acordo com a dona de casa, são necessárias sessões de fototerapia– procedimento que utiliza luzes especiais como forma de tratamento– para melhorar o quadro da doença. A fototerapia tem ação anti-inflamatória e imunossupressora.

"A doença não tem cura, mas pode ser tratada. Após o acompanhamento no Hospital das Clínicas, ela foi encaminhada para fazer exames. O procedimento é pelo SUS, mas só pode ser feito em novembro. Vai demorar muito tempo e minha filha está sofrendo", diz Janete.

Doações

São necessárias cerca de 30 sessões de fototerapia. O valor estimado das sessões em uma clínica particular sairia por R$ 5 mil, sem contar os medicamentos que ajudam no tratamento diário.

"Com a ajuda de uma amiga, resolvemos criar a vaquinha. Não tenho condições de custear as sessões", diz Janete do Vale.

Para ajudar na divulgação, a família da menina criou a página na rede social Facebook, "Ajude Let a voltar a sorrir" e as doações podem ser feitas no site: www.vakinha.com.br/vaquinha/ ajude-let-a-voltar-a-sorrir.

