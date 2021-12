'Vaquinha' para Letícia atinge valor planejado, mas campanha continua

A "Vaquinha" realizada pela dona de casa Janete do Vale, de 33 anos, para ajudar nas despesas do tratamento da filha, a pequena Letícia, de 10 anos, que sofre de dermatite atópica crônica, ultrapassou o valor de R$ 7 mil. Pouco mais de R$ 2 mil acima do planejado para o tratamento da fototerapia - procedimento que utiliza luzes especiais.

Porém, o valor levantado ainda não é o suficiente para todas as despesas médicas. Janete falou ao portal A TARDE que, apesar do valor arrecadado ultrapassar o objetivo, a dona de casa busca outras alternativas para o tratamento da filha. Enquanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os exames demorariam cerca de 30 dias, na rede particular o prazo é de 7 dias. "Ela pode sofrer muito até que os exames sejam feitos. O risco é grande. Na rede particular é em uma semana; seria melhor pra ela", ponderou.

A dona de casa segue acompanhando o tratamento da filha. Elas foram à unidade médica na manhã deste sábado, 30, onde foi alertada sobre a saúde da criança. "Ela (Letícia) ainda precisa de acompanhamentos. Teve febre hoje (sábado) pela manhã e segundo a doutora, a imunidade ainda está baixa. Tudo depende da evolução dela", afirmou Janete.

Letícia sofre de dermatite atópica crônica (Foto: Reprodução | Facebook)

São necessárias cerca de 30 sessões de fototerapia. O valor estimado das sessões em uma clínica particular sairia por R$ 5 mil, sem contar os medicamentos que ajudam no tratamento diário. Para ajudar na divulgação, a família da menina criou a página na rede social Facebook, "Ajude Let a voltar a sorrir" e as doações podem ser feitas no site: www.vakinha.com.br/vaquinha/ ajude-let-a-voltar-a-sorrir

