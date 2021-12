Vaqueiros protestam contra proibição de uso de cavalos

Interrompendo pela terceira vez um tradição que começou em 1824, um ano depois da Independência da Bahia, os Encourados de Pedrão não participaram do evento deste ano. O grupo de cerca de 40 homens sempre desfilou a frente do carro do caboclo e da cabocla.

"Vaqueiro não maltrata cavalo", dizia um dos cartazes nos quais os integrantes do grupo protestavam no cortejo pela Independência da Bahia, nesta quinta-feira, 2, contra decisão do Ministério Público da Bahia de proibir a participação de cavalos no desfile cívico.

Um dos encourados mais revoltados era Ademário Cavalcante, 60 anos, que estava junto ao colega Antonio Carvalho do Rosário, 53. O primeiro explicou que somente vieram para Salvador, nove integrantes do grupo com o objetivo de protestar. "Agora chega qualquer Ong que prejudica uma história bonita. Desde o 10 anos que eu trabalho como vaqueiro, e eu tenho essa cara assim fechada, mas nunca machuquei um animal. Não é possível pensar que alguém possa ser vaqueiro sem montar um cavalo", desabafou, decepcionado com a medida da MP.

Em 2011, os encourados não participaram por um atraso do veículo que transporta os cavalos da cidade de Pedrão (131 km de Salvador). Em 2013, o então prefeito Jacob Pereira (PP) não contratou as carretas apesar de o Ministério da Cultura ter liberado R$ 600 mil para a construção da sede, com o memorial da entidade.

A participação dos encourados na luta da independência começou em 1822, quando convocado pelo governo que decretou a independência foram comandados pelo frei Bryner, pároco da comarca e se juntaram ao Batalhão do Recôncavo, trajando as roupas dos vaqueiros (gibão, perneira) deixando para trás suas atividades e famílias, para se incorporar ao combate a cavalo, descalços sem farda ou andando.

