Vândalos tentam atear fogo em viatura e agridem agente

Um grupo de vândalos tentou colocar fogo em viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) e agrediram um agente de trânsito nesta quinta-feira, 20, durante as manifestações que aconteceram em Salvador.

De acordo um agente de trânsito, que não quis se identificar, os vândalos chegaram a jogar álcool no veículo que transportava um funcionário da Transalvador. A situação foi impedida por policiais civis que estavam próximo da viatura. A assessoria da Transalvador confirma o ataque ao carro do órgão.

Outro agente de trânsito foi agredido em frente à sede da Transalvador, no Vale dos Barris, por vândalos. A assessoria do órgão não soube informar o estado de saúde do agente de trânsito.

O mesmo grupo também tentou invadir a sede da Transalvador. A assessoria disse que os vândalos não conseguiram consumar o ato e não houve dano ao prédio da autarquia.

A maioria dos manifestantes que tomou as ruas de Salvador nesta quinta defende um movimento pacífico. Os atos de vandalismo foram realizados por um grupo dissidente.

Esse foi o segundo protesto realizado na capital baiana desde o início da onda de manifestações que acontecem pelo país.



<GALERIA ID=18406/>

