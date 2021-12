Vândalos destroem sistema de iluminação de passarela

Parte do sistema elétrico da passarela localizada na avenida Paralela, nas proximidades do bairro de Pernambués, em Salvador, foi furtado no domingo, 10. Conforme a Diretoria de Iluminação Pública (DSIP), foram levados cerca de 280 metros de cabos e 25 luminárias.

Essa é a terceira vez que o equipamento sofre com ações de vândalos. Por meio de nota, a DSIP informou que os itens roubados prejudicam o funcionamento da rede elétrica e a população que transita pelo local.

Segundo o Coordenador de Manutenção e Planejamento da DSIP, Igor Moreira, ações preventivas já estão sendo realizadas para coibir esse tipo de crime, como substituição de cabos de cobre por alumínio, produto menos atrativo em caso de revenda.

Ainda de acordo com o órgão, outras estruturas também têm sofrido com furto de materiais elétricos constantemente. A passarela próxima à loja Madeireira Brotas, por exemplo, já foi alvo de vandalismo por sete vezes.

Para repor os equipamentos e a manutenção na iluminação pública, já foram gastos mais de R$ 18,1 mil, apenas no mês de janeiro de 2019.

