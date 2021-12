Vândalos danificam contêineres instalados em Salvador para o Carnaval

Nove contêineres climatizados para uso dos foliões durante o Carnaval foram alvo de vândalos nos últimos dias, segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Do total, cinco equipamentos estão localizados na Barra (próximo ao Hospital Espanhol), dois na avenida Garibaldi e dois no viaduto Mãe Menininha do Gantois, que liga o Campo Grande ao Vale do Canela.

Os prejuízos somam R$ 50 mil. Entre eles, a Limpurb contabilizou o furto de 12 lâmpadas e luminárias, seis vasos sanitários, três ar-condicionados modelo split e seis torneiras; além da quebra de toda parte elétrica, incluindo fiação, caixas de disjuntores, três painéis termoacústicos e forro de PVC.

A instalação dos contêineres climatizados teve início há um mês, tempo necessário para a instalação de pontos de água, luz e esgoto.

Ao todo, a Limpurb vai instalar 72 contêineres e três mil sanitários químicos em diversos pontos dos circuitos do Carnaval. Para evitar que novas ações de vandalismo aconteçam, a empresa contratou seguranças para o período noturno, quando há uma menor circulação de pessoas nas vias públicas nos dias que antecedem o Carnaval.

adblock ativo