Vândalos danificam 25 lixeiras na orla

Cerca de 25 lixeiras distribuídas ao longo da praia do Jardim de Alah, no bairro do Costa Azul, foram depredadas durante o último final de semana. Com isso, sobe para 645 o número de equipamentos danificados de janeiro até agora em toda a capital baiana.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), os custos para a reimplantação de novos equipamentos geram para os cofres públicos um prejuízo que já ultrapassa R$ 101 mil, valor que poderia ser investido na aquisição de mais coletadores para a cidade.

"Lamentamos esses atos cometidos por uma pequena parte da população que costuma atentar contra o patrimônio público. Essa ocorrência, especialmente, nos chamou a atenção pelo número expressivo em relação a outros casos registrados pela empresa", declarou o presidente da Limpurb, Kaio Morais.

"Esses crimes são cometidos em espaços com maior número de circulação de pessoas e em pontos turísticos, como é o caso dos bairros do Rio Vermelho e da Barra", informou.

"Essas atitudes costumam ser praticadas aqui na região durante a noite, quando o número de pessoas transitando na orla é pequeno. É comum nos depararmos pela manhã com vidro de pontos de ônibus quebrados e lixeiras estragadas", afirmou Mário Jezler, 48 anos, morador do Costa Azul.

Conscientização

A situação também se repete ao longo de toda a orla, nos bairros de Jardim Armação e Boca do Rio. "Não adianta só investimento no sistema da coleta de lixo, é preciso conscientizar a população sobre atos de vandalismo contra o patrimônio público", avalia o aposentado Carlos Freitas, 62, frequentador da orla.

A Limpurb afirma que é realizada uma articulação com a Guarda Municipal para prevenir que atos do tipo sejam cometidos e que imagens de segurança das localidades podem ajudar no reconhecimento dos vândalos.

"Depois do reconhecimento dos autores, esses casos são encaminhados para os órgãos competentes. Mas quem presenciar atos de vandalismo pode fazer a denúncia pelo canal da Ouvidoria municipal, por meio do número 156, ou até mesmo pelas nossas páginas nas redes sociais", pontuou o presidente da Limpurb.

Neste ano, a Guarda Municipal de Salvador já flagrou 21 atos de vandalismo, entre pichações e depredações de patrimônios públicos e privados.

