Vândalos apedrejam ônibus e deixam feridos no subúrbio

Um ônibus da empresa Integra Plataforma foi apedrejado na tarde desta quitna-feira, 4, quando passava pela Avenida Afrânio Peixoto - a Suburbana -, próximo à entrada do Boiadeiro, em Plataforma (Salvador). O motorista, o cobrador e uma passageira foram atingidos por estilhaços de vidros e ficaram feridos.

Segundo o motorista Waldenor Oliveira, de 46 anos, um homem solicitou que o ônibus parasse no ponto e, quando ia parando, outro homem saiu de dentro de um beco e arremessou uma pedra no para-brisa.

"Quando a gente não para no ponto, vem todo mundo para cima. Aquele ponto do Boiadeiro é um perigo, não tem segurança, não tem policiamento. Se eu tivesse em alta velocidade, o para-brisa tinha quebrado todo e o ônibus batido no poste", avaliou o motorista.

Conforme ele, homens armados costumam agir na região realizando roubos e, por conta disso, os motoristas evitam parar no ponto próximo à localidade. O caso foi registrado na 29ª Delegacia de Plataforma. Até o início da noite, nenhum suspeito havia sido preso.

