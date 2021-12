Vandalismo: Escultura de Jorge Amado passa por perícia

Será realizada nesta quinta-feira, 27, uma perícia na escultura de Jorge Amado, no Rio Vermelho, que foi alvo de vandalismo no último sábado, 22. Após a degradação da obra, de autoria do artista plástico Tatti Moreno, a 7ª Delegacia Territorial instaurou um inquérito para identificar o autor do crime.

De acordo com a delegada titular Jorvane Andrade, nesta quarta-feira, 26, a equipe que investiga o caso ouviu comerciantes do local para recolher pistas sobre os possíveis suspeitos.

A obra, inaugurada no dia 19 de dezembro, está localizada no Largo de Santana e reproduz, em tamanho real, Jorge Amado, Zélia Gattai e o cachorro do casal, Fadul.

