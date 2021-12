Vandalismo em abrigos de ônibus causa prejuízo de R$ 100 mil

Os abrigos nos pontos de ônibus de Salvador são frequentemente alvo de vandalismo. Somente nos três primeiros meses de 2019, 33 abrigos foram danificados. O prejuízo dessas ações é de cerca de R$ 100 mil, informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Em 2018, foram danificados 400 abrigos, o que causou um prejuízo de R$ 350 mil. A prefeitura já instalou 3.350 pontos de ônibus desde 2013, sendo que 2.950 possuem cobertura.

São dois tipos de abrigos, sendo um deles os equipamentos em vidro, de responsabilidade das empresas Cemusa e JCDecaux. Os outros são coberturas azuis feitas em chapas galvanizadas, fabricadas pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

Essas últimas, mais econômicas, podem ser modificadas com mais facilidade, viabilizando a manutenção realizada pela Semob em locais com espaços limitados. A prefeitura dispõe de um canal para denúncias, por meio do Fala Salvador, no número 156.

