Vandalismo com lixeiras custa R$ 15 mil mensalmente para Limpurb

Somente nos primeiros três meses deste ano, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) já repôs pouco mais de 210 lixeiras que foram roubadas, quebradas, queimadas ou deterioradas na capital baiana. Ao todo, foram instadalas neste ano 330 equipamentos na capital baiana.

De acordo com a Limpurb, mensalmente, são repostos, em média, 70 equipamentos por conta do vandalismo, com custo de R$ 15 mil a cada 30 dias. Em todo o ano de 2017, esse número chegou a 2 mil peças recolocadas. Deste número, 840 foram vandalizadas.

A estimativa é que a prefeitura gaste, por ano, R$180 mil para repor lixeiras que foram alvo de vandalismo. Os casos de destruição acontecem principalmente na orla e no centro da cidade.

