Van pega fogo próximo de palco montado da Parada LGBT da Bahia

Uma van com adesivos do governo do estado pegou fogo na manhã deste domingo, 9, na região do Campo Grande, em Salvador.

O incidente aconteceu por volta das 10h20, ao lado do palco montado para a realização da 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que ocorre neste domingo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as causa do incêndio ainda são desconhecidas. Populares afirmaram que o motorista ainda tentou apagar as chamas com um pequeno extintor.

O veículo já foi retirado do local e não há pontos de retenção na região do Campo Grande, informou a Transalvador.

