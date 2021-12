Van pega fogo após pane elétrica em São Cristóvão

Uma van pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 14, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma pane elétrica teria provocado as chamas, que se alastraram pelo veículo.

Segundo o órgão de trânsito, ninguém ficou ferido na ocorrência. O incidente aconteceu embaixo de uma passarela, afetando a passagem de pedestres no local.

O incêndio chegou a afetar o tráfego na região, mas as chamas já foram controladas e um guinche retira o veículo do local. Com isso, o trânsito foi normalizado, segundo a Transalvador.

