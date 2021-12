Van escolar é assaltada e alunos saqueados em Patamares

Uma van escolar foi abordada por criminosos na manhã desta terça-feira, 28, quando transportava os estudantes para o Colégio Marista, em Patamares. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo informou que dois homens conseguiram interceptar e entrar no carro de transporte escolar, que estava a 40 km/h.

Eles roubaram os celulares das crianças. Não há informações sobre o número exato de alunos na van e a faixa etária deles.

"Esse já é o segundo caso. Ontem (segunda) eles roubaram outra van, só que dessa vez eles colocaram a arma em uma criança", disse uma mãe de aluno, que não quis se identificar.

Após o crime, os bandidos fugiram. Policiais da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Pituaçu, fizeram rondas na região, mas a dupla não foi localizada, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Medo

As duas ocorrências seguidas de assalto deixaram os pais temerosos. "Meu filho de 7 anos vai de transporte, estou em pânico. Mas não tenho outra opção", relata a mãe de um estudante.

De acordo com o Colégio Marista, a direção da instituição se reuniu com o comando da 39ª CIPM nesta manhã para discutir a situação. Segundo a PM, foi disponilizado "treinamento com orientações de comportamento de segurança em área urbana para condutores de transporte escolar". Contudo, a instituição não informa se o policiamento será reforçado na região.

