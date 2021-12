Van é abandonada após bater em poste no Comércio

Uma van bateu em um poste próximo ao Elevador Lacerda, no Comércio, na manhã desta terça-feira, 15. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o automóvel foi abandonado no local.

Por conta do acidente, o óleo do veículo vazou e sujou a via. Os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção devido ao risco.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem se houve feridos. Uma viatura do órgão de trânsito foi enviada para a região.

adblock ativo