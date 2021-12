Van capota na Av. Paralela e deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após o capotamento de uma van na Av. Paralela nesta quarta-feira, 21, nas proximidades do viaduto que liga os bairros de Itapuã e São Cristovão, sentido rodoviária. Segundo o motorista José Brotas Melhor, 54 anos, que teve ferimentos leves, uma falha no asfalto causou o acidente.

"Caí em uma lombada, defeito do próprio asfalto, que quebrou a mola do carro e capotei", contou o motorista. O carona, de prenome Alexandre, foi socorrido por populares e até as 16h20 aguardava a chegada de alguma equipe de socorro.

Os três, que trabalham para uma empresa distribuidora de alimentos, foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não correm risco de morte.

De acordo com a Transalvador, o acidente causo lentidão na região devido aos motoristas curiosos que reduzem a velocidade para olhar o ocorrido.

