“Vamos tomar o licor e comer o amendoim em casa", afirma Bruno Reis sobre festejos juninos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), pediu, nesta terça-feira, 22, que a populaçao metropolitana evite aglomerações e respeite os protocolos sanitários, evitando a disseminação do novo coronavírus durante o feriado de São João.

“Vamos tomar o licor e comer o amendoim em casa, viu, gente? Com fé em Deus, este é o último ano que vamos passar assim. Em 2022, a gente compensa dançando muito forró”, afirmou Bruno durante a inauguração simbólica de uma obra de contenção de encosta no bairro de Campinas de Brotas.

Segundo o democrata, o processo de vacinação avança com agilidade na capital baiana. “Já, já a pandemia vai fazer parte do passado. Hoje, vamos concluir o público de 47 anos. Estamos chegando à marca de quase um milhão de pessoas com a primeira dose. Passamos a madrugada toda vacinando”, assinalou, consultando o vacinômetro. A ferramenta on-line indicava que 983 mil pessoas tinham recebido a primeira dose em Salvador. “Até o final do dia, podemos chegar a 990 mil. Aí estamos chegando a 50% da população vacinada”, disse.

Na segunda-feira, 21, o prefeito prorrogou todas as medidas restritivas vigentes por mais uma semana em Salvador. Com isso, as atividades comerciais, profissionais e esportivas seguirão as determinações de funcionamento atuais a próxima semana.

Além disso, ele afirmou que as praias da capital serão fechadas na quinta, 24, e sexta-feira, 25, e que as mesmas medidas adotadas para o feriado de Corpus Christi serão mantidas para o feriado de São João.

"A preocupação é com quantidade com eventos e datas comemorativas que temos. Volto a fazer um apelo... Vi esse fim de semana algumas cenas de paredão, então faço apelo para que as pessoas evitem aglomerações", disse o prefeito, que destacou ainda que reforçará as equipes nas ruas, durante o São João, para coibir aglomerações.

