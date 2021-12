Validade 2019 do SalvadorCard de estudantes expira dia 31

Estudantes que utilizam os cartões SalvadorCard de meia passagem estudantil (MPE) devem ficar atentos.Termina no dia 31 de março a validade do documento de 2019, e com isso, os cartões só poderão receber novos créditos depois de revalidados em 2020. Iniciado em 1º de fevereiro, o procedimento se estende por todo o ano.

A revalidação pode ser feita via internet, através do aplicativo Kim ou presencialmente nos postos Lapa, Acesso Norte, Estação Pirajá e Estação Mussurunga. O custo é o mesmo para as duas opções: duas tarifas de ônibus convencional (atualmente R$ 8,00).

Além de pagar a taxa, para fazer a revalidação presencial, é preciso apresentar o documento de identidade e o comprovante de matrícula. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8hàs 17h, ou aos sábados, das 8h às 12h. No Shopping da Gente, o procedimento é realizado apenas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, já que o centro de compras não funciona aos sábados.

Antes de se dirigir a um posto de atendimento, o aluno deve consultar o site do SalvadorCard para verificar se está apto. Se não estiver, deve procurar a secretaria do estabelecimento de ensino em que está matriculado e solicitar a regularização.

De acordo com informações do SalvadorCard, até o último sábado, 29, menos de sete mil estudantes tinham feito a revalidação, de um total esperado de 95 mil até o final do prazo de validade.

adblock ativo