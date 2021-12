Valete de Paus do Baralho do Crime faturava cerca de R$ 1 milhão por mês

Foi apresentado nesta segunda-feira, 5, João Cleidson Mota Carvalho, conhecido como 'Didi' - o Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a polícia, ele fingia ser empresário e chegava a movimentar cerca de R$ 1 milhão por mês.

“Ele vinha residindo em Alagoas, onde se passava por empresário, comprando e vendendo imóveis, terrenos e carros de luxo para lavar o dinheiro do tráfico”, informou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Gois.

Procurado desde 2017, quando fugiu do Complexo Penitenciário da Mata Escura, o suspeito foi preso no último sábado, 3, em Alagoas. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo.

Após ser detido, Didi foi transferido para Salvador com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e encaminhado para a Unidade Especial Disciplinar (UED), na Mata Escura.

Criminoso se passava por empresário e movimentava cerca de R$ 1 milhão por mês (Foto: Arquivo Pessoal)

